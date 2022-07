Det händer inte varje dag. Ja, faktum är att detta aldrig har hänt, men just denna julimåndag är årets sommarvärd i P1 en gigant från den svenska spelbranschen. Josef Fares sommarpratar i P1 klockan 13:00, men du kan redan nu ladda ner programmet – om än med förkortad musik.

I juni stod det klart att Fares, känd för Brothers, A Way Out och kanske framför allt It Takes Two skulle vara en av årets sommarpratare. För en del är dock citatmaskinen mer bekant för sina filmer, som Jalla Jalla och Kopps, och i programmet talar Fares om varför han lämnade filmerna.

Jag ska prata om varför jag lämnade filmvärlden för spelbranschen. Kanske kan min starka passion för tv-spel, som jag känt sen jag var liten, inspirera svenska folket till att plocka upp handkontrollen och spela.

Producent för programmet är Effie Karabuda, och även om dagens program bryter ny mark är det inte första gången en spelprofil agerat sommarvärd. 2014 var det Pewdiepie som snackade loss.