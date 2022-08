Släppdatumet för Hogwarts Legacy fortsätter att gäcka oss. Istället för ett skarpt datum får vi nöja oss med att det ska komma i vinter, även om släppdatumet för boken The Art and Making of Hogwarts Legacy kan han skvallrat om att det är december som gäller även för spelet. För att göra väntan lite enklare kan vi dock njuta av en färsk mellansekvens som visades upp under en Autodesk-presentation.

Den visar oss spelarkaraktären (som vi själva får skapa) tillsammans med en av spelets följeslagare när de närmar sig en stor port. Ut från den kommer en hippogriff som snabbt kuvas med trollformler från tre trollkarlar. Spelarkaraktären identifierar djuret som Highwind, och det kan mycket väl vara samma som vi faktiskt får flyga på i spelet.

Hogwarts Legacy-presentationen var betydligt längre än bara mellansekvensen och inkluderade bland annat lite skymtar bakom kulisserna såväl som av karaktärsskapande, och ni hittar hela nedan. Alternativt finns den långa gameplay-genomgången här.