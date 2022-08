Det var över sju år sedan Tekken 7 släpptes (fem år för konsolversionerna), och än har vi inte hört något officiellt om Tekken 8. Under turneringen EVO 2022 visades dock något som måste tolkas som en teaser för den ej utannonserade uppföljaren.

I slutet av en trailer för de balansuppdateringar som ska komma till Tekken 7 fick vi oväntat se den mer eller mindre klassiska mellansekvensen från det första Tekken-spelet, där Kazuya kastar ner Heihachi från en klippa efter att ha besegrat honom. Under närbilden av Kazuyas ansikte byts dock den gamla grafiken ut till en betydligt modernare variant, tillsammans med orden "Get Ready".

Några andra som tycker att vi ska göra oss redo på något Tekken-relaterat är The Game Awards, som publicerade bilden av Kazuya med samma ord. Med andra ord kanske den faktiska utannonseringen av spelet sker under just The Game Awards, som går av stapeln 9 december. Innan dess kan Tekken-törsten möjligtvis släckas lite med Tekken: Bloodlines, som är en Netflix-serie med premiär 18 augusti.