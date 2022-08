Netflix spelsatsning (mobilspel) tycks inte vara framgångsrik. Tjänsten släpptes i skarpt läge i höstas, och enligt dataanalyser från Apptopia (via CNBC) är det ytterst få som spelar dagligen.

I och för sig låter 1,7 miljoner spelare på daglig basis som en hel del, men då Netflix har runt 221 miljoner prenumeranter är det mindre än en procent av användarna. Spelen är inte tillgängliga direkt via Netflix-appen, utan de måste laddas ner separat via respektive app-butik.

I dagsläget finns omkring 25 spel tillgängliga via Netflix Games – så som Into the Breach, Stranger Things 3: The Game, Asphalt Xtreme och Exploding Kittens – och planen är att dubbla detta till 50 spel vid årets slut. Om detta är nog för att locka fler av sina kunder till spelen återstår att se.

Netflix satsar som bekant också på spelbaserade serier och filmer på bred front.