Efter releasen av Kirby and the Forgotten Land tidigare under 2022 hade man kunnat tänka sig att det fick vara nog av Kirby-content för i år – som markerar den rosa bollens 30-årsjubileum. Men nej. Kirby's Dream Buffet dök upp från ingenstans med utlovad release under "sommaren".

Firandet av Kirby fortsätter den 17 augusti då Dream Buffet släpps exklusivt till Nintendo Switch.

Där Forgotten Land var ett episkt äventyr har Dream Buffet ett mer lekfullt fokus, då spelet är av multiplayer-karaktär där vi ska käka oss igenom spelets matiga banor. Ju tjockare desto bättre.