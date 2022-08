Igår släpptes Cult of the Lamb till i princip vartenda format (pc, PS5, PS4, XBO, Series X|S, Switch), och första betygen från både folket och kritikerna talar för ett riktigt, riktigt bra spel. Opencritic-snittet är just nu lysande 85 med 87 procent av 2 200 Steam-tyckare ger tummen upp.

Vackert så. Och spelet? Ett rogue-like actionäventyr om ett besatt får som räddats från döden. Spelet handlar om att bilda en sekt (drömmen!?) och hitta dedikerade följare på "olikformade och mystiska platser". Releasetrailern ovan är läcker man väl gameplay-tunn. Trailern undertill är mer konkret, om spelets mix av action och stadsbyggande. Massive Monster utvecklar, Devolver ger ut.