Vi som är gamla nog minns att det fanns ett skräckspel Innan Resident Evil. Alone in the Dark kom 1992 och introducerade tank-kontrollerna och fasta kameror som vi sedan fick se i Resident Evil och Silent Hill. THQ Nordic satsar nu på att återuppliva Edward Carnby och Alone in the Dark i en re-imagination av originalspelet.

Mikael Hedberg som tidigare skrivit manuset till Soma och Amnsia: The Dark Decent kommer skriva manuset till Alone in the Dark. Spelet ska fokusera på psykologisk skräck, utforskande, pussel och strider. Som ni kanske redan listat ut på namnet "Mikael Hedberg" så kommer spelet utvecklas på svenska mark av Pieces Interactive som har sitt högkvarter i Skövde.

Alone in the Dark ska ha varit under utveckling sen 2019. Releasedatum är oklart men det är tänkt att spelet ska släppas till PS5, Xbox Series X/S och PC.