Alone in the Dark-rebooten var inte den enda flirten med det förflutna som visades upp under THQ Nordics show förra veckan. Tempest Rising är visserligen ett nytt varumärke, men trailern gör det väldigt tydligt att det är lite av en hyllning till Command & Conquer och andra RTS-spel från 90- och 2000-talet – allt från handling till animationer och ljudeffekter har en distinkt doft av genrens guldålder.

Det hela utspelar sig i en alternativ nutid där tre fraktioner konkurrerar om den mystiska och dyrbara resursen och energikällan tempest, som växer i form av rankor överallt i den krigshärjade världen. Det kommer att finnas två singleplayer-kampanjer med 15 uppdrag vardera, där vi spelar som Global Defence Forces och Tempest Dynasty.

Det finns även en tredje fraktion, men den verkar vi bara få köra som i multiplayer. Vidare ska fraktionerna vara asymmetriska och använda olika typer av ekonomi och spelstilar.

Utvecklingen står danska Slipgate Ironworks för, och Tempest Rising ska släppas någon gång under 2023 till pc.