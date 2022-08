Vi ser fram emot att samarbeta med Weta Workshop för att ge ut ett spel som utspelar sig i ett så pass fantastiskt och hyllat universum. Varumärket The Lord of the Rings inkluderar så många otroliga berättelser och inga är bättre utrustade än teamet hos Weta Workshop för att skapa en distinkt, ny spelupplevelse i Midgård. – Michael Worosz, chef på Private Division.