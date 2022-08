Embracers aktiekurs föll efter att Saints Row-recensionerna började dyka upp i går eftermiddag. Omdömena är kraftigt spridda, och snittet på Metacritic ligger på halvbleka 67 av 100. Och uppenbarligen har de negativa betygen fått störst genomslag hos värdepappershandlarna, för aktiekursen har sjunkit med nära 10 procent sedan i går. Kursen har varit den lägsta sedan april.

Karlstadsbaserade Embracer blir allt mer omskrivna efter att de senaste åren ha köpt på sig mängder med spel och spelföretag (det senaste försöket gäller hela The Lord of the Rings-varumärket). Man har nu omkring 120 utvecklingsstudior under sig, men samtidigt är det ont om större spelsläpp från företagets understudior. Därför var det höga förväntningar på det hyfsat namnkunniga Saints Row, men betygen verkar inte ha varit tillräckligt höga för att infria dem. Återstår att se om det får någon effekt i längden.