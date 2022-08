Det ryktades om 30 november-release för The Devil in Me, nästa del i skräckäventyrsserien The Dark Pictures Anthology. Fel fel fel fel fel! Men bara lite, för spelet släpps den 18 november. Plattformarna är pc, PS5, Xbox Series, PS4 och Xbox One.

The Devil in Me blir antologins fjärde del, och trailers skvallrar om handfast skräck med tortyrkammare och fängelsehålor. Det här är tänkt att bli avslutningen på första säsongen, och utvecklaren Supermassive har skrivit kontrakt för fortsättning i någon form. Så vi lär få mer skräck och obehag från dem framöver. Tills dess - ta en titt på det som står närmast på tur.