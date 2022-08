I våras gick ryktet om att kinesiska Netease var på gång att köpa den franska studion Quantic Dream, kända för narrativa thrillers som Detroit: Becom Human och Heavy Rain. Och så blir det.

I en pressrelease från Netease bekräftar man förvärvet av Quantic Dream. Man nämner inte summan, men säger däremot att Paris-studion ska få fortsätta verka oberoende efter att affären gått igenom. Intressant är att Quantic Dream blir det kinesiska företagets första Europa-studio.

Quantic Dream jobbar (sliter?) just nu med Star Wars Eclipse, som kanske inte släpps förrän 2025. "Tidigast", alltså. Det kan bli en lång väntan, men under tiden prövar fransoserna lyckan som utgivare. Hands-on-aktuella Under the Waves kommer ha Quantic Dream som förläggare.