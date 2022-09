Naughty Dog har precis släppt remaken av The Last of Us till PS5 och i spelet passar de på att hedra en bortgången kollega. Daniel Kinnard jobbade som grafiskt designer på Naughty Dog, men gick tragiskt bort under spelets utveckling.

Naughty Dog hedrar honom genom en poster som finns i spelet där han porträtterats som en baseball-spelare för Denver Skulls.

Animatören Robert Morrison kallar Kinnard för en fantastisk person och ber alla fans att dela bilden så världen inte glömmer bort honom.