New Tales from the Borderlands är uppföljaren till Telltales avstickare till Borderlines-serien, men den här gången är det Gearbox själva som står för utvecklingen (Quebec-studion, för att vara mer exakt).

Och skillnaderna slutar inte där, för det är inte Rhys, Fiona, Loader Bot och de andra karaktärerna från det första spelet som vi ska följa, utan en helt ny ensemble som bland annat består av tre spelbara karaktärer: forskaren Anu, hennes lycksökande bror Octavio och yoghurtglassförsäljaren Fran. Spana in deras introduktion ovan.

Vi har även fått en 18 minuter lång gameplay-trailer där trion först ska smyga sig genom en kloak full med fiender, och får välja mellan att undvika dem eller helt enkelt ta kål på varje otursam själ de stöter på. Vidare bjuds vi på en Metal Gear Solid-referens, en titt på det inbyggda fighting-spelet och soldater som lärt sig att skjuta i Stormtrooper-skolan.

Något som inte når samma nivå som Telltales spel är humorn, och undertecknad hoppas att resten av spelet är betydligt bättre på den fronten än vad som visats här. New Tales from the Borderlands släpps 21 oktober till pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.