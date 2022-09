En Nintendo Direct-show i september har varit ett faktum i många år nu, men Nintendo har ännu inte utannonserat någon i år. Flera industrivetare menar dock att det bara är en tidsfråga, och har även delat med sig om insiderinformation angående vad som kan komma att visas. En av dessa personer är Jeff Grubb, och vi har tidigare skrivit om att han tror att Zelda-nyheter kommer under showen.

Mer specifikt kan vi möjligen få veta det faktiska namnet på Breath of the Wild 2, och det viskas även om Switch-portningar av HD-versionerna av Wind Waker och Twilight Princess. Vidare har han nämnt en remaster av Metroid Prime såväl som en Switch-utannonsering av It Takes Two, som utvecklades av svenska Torchlight, med Josef Fares i spetsen.

Någon annan som har antytt att It Takes Two är på väg till Switch är läckaren som kallar sig för The_Snitch, som vanligt med en serie emojis, som denna gång tycks representera spelets olika banor. Men allt är som sagt bara rykten, så det återstår att se om Nintendo håller traditionen med ett Nintendo Direct i september vid liv.