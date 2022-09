Det har en tid ryktats att Nintendo planerar att släppa Zelda: The Wind Waker och Zelda: Twilight Princess till Switch. Och nu får de uppbackning från nytt håll: reportern Jeff Grubb hävdar att det "med 100 % säkerhet" kommer hållas ett Nintendo Direct i september, och kollegan Mike Minotti säger sig vara "väldigt väldigt säker" på att Switch-portar av Wind Waker och Twilight Princess kommer avtäckas, skriver VGC.

Nintendo har inte sagt något om nästa Direct-sändning. Gubbarna ovan menar dock att den kommer äga rum under veckan som börjar den 12 september. Det surras också löst om Breath of the Wild 2, men det är alltså ren spekulation.

Vi lär få besked om det ligger sanning i ryktena inom kort.