Efter många och ingående rykten avslöjades till sist Assassin's Creed Mirage, men du ska inte tro att detta innebar slutet på rykteskarusellen. Snarare tvärtom. Under lördagens Ubisoft Forward får vi ett "Assassin's Creed-showcase" – och ryktet går om att flera nya delar i serien ska visas.

Däribland Bloomberg och Try Hard Guides rapporterar just om att vi kommer att få se två ytterligare storspel i serien plus ett mobilspel. Den ena stortiteln har kodnamnet "Red" (och det är inte första gången vi hört talas om det), och ska äga rum i feodala Japan. En era AC-fans har hoppats på länge. Det andra storspelet, "Neo" eller "Hexe" påstås handla om häxprocesserna i Tysk-romerska riket. Båda spelen ska vara en del av Assassin's Creed Infinity, vi hört talas om.

Rykten, som sagt, så du vet vad som gäller: fram med saltkaret.