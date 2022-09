Team Ninja jobbar inte bara med Wo Long: Fallen Dynasty och den andra expansionen till Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins. De har även utannonserat ett helt nytt projekt vid namn Rise of the Ronin, och precis som namnet antyder kretsar det kring en herrelös samuraj i Japan.

Det utspelar sig under andra halvan av 1800-talet under bakumatsu-perioden, i ett Japan som präglas av intern konflikt, sjukdom och västerländska influenser som utmanar det traditionellt japanska. Spelet ska vara ett action-rollspel i en öppen spelvärld som blandar strider med katanas och liknande tillhyggen med skjutvapen. För att ta sig runt verkar vi kunna använda hästar och en glidflygare.

Enligt Team Ninja började de "långsamt och fritt" utveckla spelet för sju år sedan, och släppet ska ske någon gång under 2024 "konsolexklusivt till Playstation 5", vilket troligen innebär att det även kommer till pc. Mer info om spelet här.