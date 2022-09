Apogee Entertainment har avslöjat att det kommer släppa en remaster av det klassiska fps-spelet Rise Of The Triad. Versionen kommer heta Rise of the Triad: Ludicrous Edition och släppas tidigt nästa år.

Rise of the Triad (eller ROTT som det förkortades) började sin resa som en uppföljare till Wolfenstein 3D, men blev senare ett eget projekt. Det delar fortfarande samma DNA i att det handlar om att man ska ta sig an soldater och nazistiska kult-medlemmar från Tredje riket.

Spelet remastras av original-gänget tillsammans med hjälp av remaster-specialisterna Nightdive Studios. Vi pratar då om bland annat en uppgradering till 4K, 60 FPS, ökad FOV och molnsparning. Det märkliga här är att 3D Realms tillsammans med Slipgate Ironworks redan utannonserat en remaster för 2 år sen, men Ludicrous Edition verkar vara något eget?

Rise of the Triad: Ludicrous Edition ska i alla fall släppas till PC och samtliga konsoler nästa år.