Vid midnatt släpptes till sist World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, och det finns – tydligen! – ingen tid att spilla. Åtminstone inte för Naowh, eller Robin, från guilden Echo som precis innan klockan 9 i morse skred till Twitter för att konstatera att han nått level 80. Han "tror" sig vara den första i världen som nådde maxnivån av Wrath of the Lich King Classic.

Av mycket att döma har han rätt i sitt antagande. Ingen annan har gjort anspråk på rekordet.

Snabbt gick det hur som helst, och om du undrar varför det gick så snabbt beror det på att Naowh både fick hjälp och nyttjade ett grinding-område känt från originalet. Filmbevis finns här.