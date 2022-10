This just in from Taiwan! The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition har klassificerats. Spåren av detta har visserligen städats bort, men internet glömmer som bekant aldrig (tack, VGC).

En ny version av The Outer Worlds ser alltså ut att vara på ingång, och det till pc, Playstation 5 och Xbox Series X|S. Det skulle med andra ord innebära att Obisidans omtyckta sci-fi-rollspel från 2019 till sist får dedikerade current-gen-versioner. Vad som stärker trovärdigheten är att samma Spacer's Choice Edition klassificerades i Sydkorea i somras. Någonting tycks vara på gång.

Vad nyversionen innehåller är oklart, men det är rimligt att grundspelet och alla dlc-paket ingår, uppsnyggade för en ny konsolgeneration. En uppföljare, The Outer Worlds 2, är också på gång.

Att första spelet är poppis är tveklöst. 2 miljoner har det sålt i, "trots" Game Pass.