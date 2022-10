Ubisoft släpper en så kallad "Game of the Year"-utgåva av Far Cry 6, som kostar en bit över tusenlappen. Föga förvånande inkluderar den grundspelet och säsongsbiljetten, som kommer med flera expansioner, Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition. Dessutom ny svårighetsgrad.

Bland annat. Det mest iögonfallande är emellertid expansionen Lost Between Worlds som ingår, men som släpps "snart". Vi köper alltså grisen i säcken gällande den, men i en färsk tweet får vi en liten (och då menar vi verkligen liten) hint om vad den innebär. Far Cry 6 fick ett bra FZ-betyg.