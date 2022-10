Det har florerat rykten kring att Crash Bandicoot 4-utvecklaren Toys for Bob jobbar på ett nytt spel i serien, och nu får vi mer vatten på kvarn. Källan är Toys for Bob själva, som skickat ut ett presspaket till lite olika figurer, inklusive youtubern Canadianguyehh.

Paketet kommer i form av en pizzakartong från "Aku Aku's Steam-In Pizza Shack", vilket är en vink åt att Crash Bandicoot 4 är på väg till Steam, efter att tidigare bara ha funnits på Battle.net på pc. För att ytterligare förtydliga står det även på en klisterlapp att det släpps på plattformen 18 oktober.

Något betydligt mer intressant är dock vad som står på kartongens sida: "Hungry for more? Try our new wumpa Pizza for $12.08!" Det har länge ryktats om att ett multiplayer-spel i Crash-universumet vid namn Wumpa League har varit under utveckling, och enligt detta ser det ut att stämma. Summan "12.08" verkar i sin tur hänvisa till datumet 8 december, då The Video Game Awards råkar gå av stapeln. Att Wumpa League utannonseras då känns med andra ord troligt.