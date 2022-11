Tom Henderson är i farten igen och säger sig nu ha fått tag på lite info om Star Wars Jedi: Survivor från anonyma källor. Dessa uppger att den efterlängtade uppföljaren till Star Wars Jedi: Fallen Order till slut ska visas upp på allvar. När det utannonserades i maj så fick vi visserligen en förrenderad trailer som skvallrade om att det återigen är Cal Kestis som står i fokus, men något gameplay har vi inte sett.

Men det kan det enligt Hendersons källor bli ändring på under The Game Awards, som hålls den 8 december. Där ska vi inte bara få en ny trailer (nu håller vi kollektivt tummarna för lite gameplay), utan dessutom ett släppdatum. Vi vet sedan tidigare att EA ska släppa ett spel från ett "stort varumärke" under finansårets fjärde kvartal, som slutar 31 mars 2023, vilket skulle kunna röra sig om Star Wars Jedi: Survivor.

Som om det inte vore nog har det även tisslats och tasslats om ett Cal Kestis ska få en alldeles egen tv-serie, men det är inget som har bekräftats.