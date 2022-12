Dåliga nyheter för magiker som tänkt trolla med sina last gen-konsoler: Hogwarts Legacy har blivit försenat på Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. På det officiella Twitter-kontot skriver teamet att versionen till Playstation 4 och Xbox One nu ska släppas den 4 april 2023, medan Nintendo Switch-ägare får vänta ända till 25 juli 2023.

Lyckligtvis ska spelet fortfarande släppas till Xbox Series X/S, pc och Playstation 5 den 10 februari, precis som tidigare utannonserat. Därtill kommer man att kunna börja spela 72 timmar tidigare om man köper Deluxe-utgåvan till Playstation 5 eller Series X/S.

Utöver att nämna att de vill "leverera den bästa möjliga spelupplevelsen på alla plattformar", skriver de inte vad som orsakat förseningen, men vi kan nog utgå ifrån att de behöver mer tid för att optimera spelet för den äldre hårdvaran.

Som plåster på såren kommer dock spelet återigen att visas upp i kväll klockan 19.00, då vi bland annat ska få se kvastflygning.