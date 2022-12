Steam har gjort en sammanfattning av spelåret 2022. Den okmmer i form av en handfull listor som visar vilka spel som dragit in mest pengar och haft flest spelare.

Och det har varit ett bra år för Sverige sett till intjänade pengar. Hela två spel - V Rising, Warhammer 40,000: Darktide - tar sig in i kategorin "New Releases", som listar de tolv spel som dragit in mest pengar inom två veckor efter release i år.

Spelen presenteras osorterat, ingen inbördes ordning redovisas.

New Releases Fifa 23

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Stray

Warhammer 40,000: Darktide

Elden Ring

V Rising

Monster Hunter Rise

Dying Light 2

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lost Ark

CoD: Modern Warfare 2

Total War: Warhammer 3

Andra kategorier är "Top Sellers" (spelen som dragit in mest pengar i år, oavsett när de släpptes), "Most played" (spel som haft över 40 000 spelare samtidigt) och "Steam Deck" (de mest spelade Steam Deck-spelen). Alla listor, plus info om de olika kategorier, har du här.