Switch-konsolen har släppts i en rad utgåvor med olika spelteman, som en röd/blå Super Mario-variant, en riktigt snygg Monster Hunter Rise-variant i guld/svart och många fler. Nu har det dykt upp bilder som sägs komma från det kinesiska forumet Tieba, som visar en ny Switch OLED-variant där temat är The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, alltså uppföljaren till Breath of the Wild.

Kontrollerna ser ut att vara guldfärgade på framsidan och vita på baksidan, med ett svart mönster på den vänstra kontrollen och ett vitt på den högre. Mittpartiet man fäster kontrollerna på är i sin tur svart. Detta ackompanjeras av en vit docka med guldmönster på.

Paketet ser riktigt snyggt ut, och de som är sugna på den får hålla tummarna för att det faktiskt är en riktig produkt och inte bara en väldigt ambitiös bluff. Något potentiellt släppdatum har vi givetvis inte, men är produkten riktig kan den nog komma i anslutning till spelets släpp, som sker 12 maj 2023.