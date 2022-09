Uppföljaren till Zelda: Breath of the Wild heter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, och släpps 12 maj 2023. Nintendo har länge och väl vaktat spelets undertitel på grund av att den ska avslöja "storyledtrådar". Under dagens Nintendo Direct tyckte man dock att det var dags att avslöja titeln, och det tillsammans med en kort men fyllig trailer.

Tears of the Kingdom skulle ha släppts i år, men i linje med typ alla andra spel sköts det fram till 2023. Releasen sker alltså sex år efter Breath of the Wild, som släpptes samtidigt som Switch.