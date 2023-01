HBO:s tv-serietolkning av The Last of Us har premiär på måndag, och i morse släpptes recensionerna. FZ:s recensent Mike Stranéus kallar serien "... det bästa verket inom film och tv baserat på ett tv-spel som gjorts." och delar ut högsta betyg.

Även på annat håll får serien ett varmt mottagande, även om det också finns en del kritiska röster och betyg i mittensegmentet.

Brittiska The Telegraph håller med oss och kallar serien "...den bästa speltolkningen någonsin." och belönar den med 4 av 5 i betyg. Paste Magazine är ännu nöjdare och delar ut 9,5 av 10, vilket motiveras av karaktärsutvecklingen, referenser till spelet och (faktiskt) humorn. Slant Magazine är mer kritiska och menar att serien är mer form än innehåll. Man menar att spelbakgrunden lyser igenom för mycket, som om sekvenserna hämtats direkt från spelet, men att mängden våld minskats. Betyget blir ändå 2 av 4, och skådiskarna får beröm.

Hos Metacritic har serien 82 av 100 i Metascore efter 18 recensioner. Det ska inte jämföras rakt av mot spelen, eftersom spel- och film/tv-medier ofta använder olika betygsskalor (många spelmedier kör 100-skalan, medan film/tv-kritiker ofta har kortare skalor). När Metacritic översätter till sin 100-skala blir sifforna då skeva. Med det i åtanke så har tv-serien ändå fått ett mindre varmt mottagande (läs fler recensioner med lite lägre betyg) än de båda spelen, som ligger väldigt högt i snitt hos kritikerna (båda snittar 95 av 100 hos Metacritic).

Som sagt: premiär måndag den 16/1 på HBO Max. FZ:s recension har du här.