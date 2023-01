Om en månad, den 22 februari, släpps Playstation VR2 (allt vi vet om Sonys nya virtual reality-headset här), och den nya maskinen kommer lanseras med hela 37 titlar, som är mer eller (mycket) mindre nya. 13 ytterligare spel har presenteras av Sony via Playstation-bloggen.

Med lite god vilja kan man säga att sju är nya. Eller ja, åtminstone nya virtual reality-upplevelser.

"Med lite god vilja kan man säga att sju är nya"

Gran Turismo 7 och Resident Evil Village (Resident Evil 7 var ju som bekant en PSVR-triumf) finns visserligen redan sedan något eller ett par år, men gör nu efterlängtade VR-debuter. Kostnadsfria sådana om du redan äger grundspelen. Before Your Eyes, som du kontrollerar genom blinkningar, får också virtual reality-premiär.

Horizon Call of the Mountain är flaggskeppet för PSVR2, men inte det enda sprillans nya. Också The Dark Pictures: Switchback VR, Fantavision 202X och The Light Brigade är alla rykande färska.

Sedan ska man absolut inte räkna bort övriga 30, med bland andra Moss-duon, Tetris Effect, Cities VR och december-färska (på Meta Quest 2) The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2.

Hela listan hittar du undertill. Kika på trailers på samtliga genom att klicka på titlarna.