Hexworks utvecklar just nu det souls-doftande The Lords of the Fallen. Utvecklarna kan nu avslöja att co-op kommer existera i spelet och att det kommer vara enklare än i FromSoftwares spel. Traditionellt har FromSoftware haft samarbetslägen i sina spel, men de har gjort dem på sitt eget vis och det har inneburit att spelarna måste ha specifika föremål för att frammana sina vänner. Co-op har inte heller varit att man kör kampanjen tillsammans utan mer att du hoppar in i varandras spel för att hjälpa till med någon specifik boss eller liknande.

Enligt en Intervju med skaparna av The Lords of the Fallen kom co-op-läget i deras spel vara enklare. Spelarna ska helt enkelt bara kunna hoppa in i varandras spel och sen spela tillsammans hur länge de vill. I till exempel Elden Ring så skickas spelaren tillbaka till sin värld om denne dör. Om du dör i The Lords of the Fallen kommer din spel-kamrat kunna återuppliva dig.

Dock kommer det fortfarande funka så att spelare som spelar med varandra öppnar upp för PVP och att andra spelare kan invadera världen de spelar i – precis som i FromSoftwares spel.