Playstation VR2 släpps 22 februari (allt vi vet om den här), och av en snabb skanning att döma är det fortfarande fullt möjligt att boka virtual reality-headsetet och få den på release. Något som definitivt inte varit fallet med PS5:an. Förklaringen kanske är enkel – förbokningarna är få.

Detta enligt en rapport från Bloomberg (tack, VGC). Enligt källor som ska vara insatta i "Sonys överläggningar" har målet varit att skeppa två miljoner enheter under headsetets första kvartal. Det är en siffra som halverats till en miljon. Sony ska också ha förmedlat till en leverantör av display-paneler att man förväntar sig 1,5 skeppade miljoner mellan april 2023 och mars 2024.

Playstation VR2 kostar i dagsläget omkring 7 400 kronor (finns också ett paket med Horizon Call of the Mountain för cirka 7 900). Detta att jämföra med PS5-konsolen (som är ett krav för att kunna använda headsetet) som du kan få tag på för strax under 7 000 kronor.

När vi tog PSVR2-tempen i början av 2022, det vill säga för drygt ett år sedan, svarade ungefär en tredjedel av nästan 3 300 FZ-läsare att, ja, de kommer skaffa Playstation VR 2. 41 procent sa nej och 26 hade ännu inte bestämt sig. Låt oss köra en omröstning igen – hur har läget förändrats? Idag vet vi mer om pris, spel och specifikationer.