Back 4 Blood blev en underhållande titel, men nådde aldrig upp till samma nivå som Left 4 Dead. Det finns dock en trogen skara spelare, men de som väntar sig mer nytt material till spelet lär bli besvikna.

På sin webbplats skriver utvecklaren Turtle Rock att 2022 varit ett fantastiskt år och att de nu har släppt tre expansioner till spelet – Tunnels of Terror, Children of the Worm och River of Blood. Men mer än så blir det som sagt inte, eftersom de nu kommer att sluta utveckla material till spelet och istället fokusera på sitt nästa spel, som vi tyvärr inte har några uppgifter om.

De säger att de är ett förhållandevis litet team för att vara en AAA-utvecklare, och att de därför inte kan fortsätta jobba med Back 4 Blood samtidigt som de påbörjar något nytt. Med det sagt kommer spelet att förbli fullt spelbart.