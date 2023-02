I helgen stod det klart att The Last of Us Part I till pc försenas med en knapp månad. 28 mars är nya datumet. Förmodligen inte vad pc-spelare som just nu slukar HBO:s The Last of Us vill höra.

Eventuellt får vi ett plåster på såren i och med ett tidigarelagt femte avsnitt. Det fjärde blev, precis som tidigare delar, tillgängligt natten mellan söndag och måndag hos oss. I USA sänds The Last of Us söndagskvällar, men femte visas på HBO Max redan under fredagen. Ingen förklaring ges, men att Super Bowl-söndagen har med beslutet att göra rapporteras vara en lågoddsare.

Uppdatering: Glädjande nog gäller två dagar tidigare-principen också i Sverige. Här blir avsnittet tillgängligt från och med lördag. Det avslöjas via svenska Facebook-sidan för HBO Max.