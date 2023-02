I går fick vi till slut en ny Nintendo Direct-show, och ett av spelen som visades upp med en ny trailer var otroligt efterlängtade The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vi vet sedan tidigare att spelet ska släppas den 12 maj, efter en försening, och i går meddelade Nintendo att spelet nu går att förhandsboka, om man är så lagd.

Man får dock lov att öppna penningpungen lite mer än vanligt, eftersom spelet tycks bli det första från Nintendo att kosta 70 dollar, vilket borde innebära ett svenskt pris på 700 kronor. Det innebär dock inte att alla spel från Nintendo kommer att kosta 700 kronor, utan det är helt enkelt något de beslutar från spel till spel.

Trailern vi fick var av det mörkare och mer bombastiska slaget och visade även flera olika fordon vi kan ratta, både på marken och i luften.