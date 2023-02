Den 6:e februari skakades Turkiet och Syrien av en stor jordbävning som tog livet av flera tusen personer och ännu fler skadade. Naturkatastrofen kommer även påverkar regionen i flera år framöver då det är många familjer och personer som förlorat allt de äger. Spelare och spelvärlden har en fin tradition av att samlas och hjälpa till när dessa katastrofer händer. Awesome Games Done Quick i år samlade till exempel in 2.6 miljoner till välgörenheten och FZ brukar ju också som bekant skänka till Cancerfonden. Nu är det Bungie som varit i farten och samlat in pengar till offren.

Via twitter meddelar de att The Bungie Foundation har under 24 timmar samlat in över 200 000 dollar.

De personer som donerat till kampanjen kommer få ett speciellt emblem. Man fyller i sitt Bungie Account ID på donationsformuläret och får sen emblemet skicka till sig. Det går även att donera 1 dollar extra för att täcka produktionen av emblemet om man vill.