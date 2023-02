I mars var det sex år sedan Nintendo Switch lanserades, och med 122 miljoner sålda enheter är det världens tredje bäst säljande konsol. Men efterfrågan har blivit sämre på senare tid, och i ett samtal med investerare svarade Nintendo nyligen på en del frågor angående detta.

Nintendos vd, Shuntaro Furukawa, sade att han tror att det fortfarande finns rum för tillväxt både genom att sälja ytterligare konsoler till existerande Switch-ägare och till helt nya konsumenter. Detta ska givetvis åstadkommas genom att släppa nya spel till konsolen, men även genom att lyfta fram existerande titlar.

Som exempel på de förstnämnda pekar han på att The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom och Pikmin 4 ska släppas i år, medan öppnandet av Super Nintendo World i Hollywood och premiären för Super Mario-filmen kan hjälpa till att marknadsföra Nintendo utanför spelplattformar.

Ingenting nämns om en uppföljare till Switch, men även investerarna börjar uppenbarligen känna att det är dags för Nintendo att ta klivet till nästa generation.