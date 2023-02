AIAS höll i veckans sin 26:e D.I.C.E Awards och galan presenterades av IGNs Stella Chung och Kinda Funny’s Greg Miller. Hela eventet går att se här nedan (startar vid 60 mins-strecket).

I år var det 23 kategorier som spelen och utvecklarna slogs om. Den mest prestigefulla var förstås ”Game of the year”, även kallad GOTY. Spelet som tog hem detta blev From Softwares Elden Ring.

En annan vinnare var God of War Ragnarok som tog hem ”Adventure Game of the Year” och stod som vinnare i flera andra kategorier.