Det har längtats och spekulerats, och nu är det till slut officiellt – Elden Ring får en expansion!

Beskedet kom via Twitter för knappa timmen sen, och vi får veta att Elden Ring: Shadow of the Erdtree är under utveckling.

Utöver den informationen får vi veta... naaaa-da! Inte heller den officiella webbsidan ger någon konkret info utöver bilden nedan. Så fältet är fritt för spekulation: vad tror du om expansionen? Och vad vill du ha i den?