Remnant: From the Ashes var, trots sitt märkliga system för fiendenivåer, ett riktigt trevligt spel som blandade ett souls-liknande upplägg med skjutvapen. En uppföljare med namnet Remant 2 utannonserades under The Game Awards, och i den senaste trailern får vi oss en titt på en av spelets arketyper.

Den heter gunslinger och baseras på en klassisk cowboy, med snabba händer, revolvrar och gevär (även om man efter inledningen kan utrusta sin karaktär med vilka vapen man vill). Fokus ligger på att göra så mycket skada som möjligt, och dess huvudsakliga passiva fördel är att båda dess vapen laddas om automatiskt när den använder sin arketypfärdighet – man kan bara ha en sådan färdighet i taget och det finns tre olika att välja mellan för varje arketyp.

Arketyper har alltså mer betydelse än i det första spelet, där de i princip bara påverkade vilken utrustning man började med. I takt med att man kommer längre in i Remnant 2 kan man dessutom låsa upp de andra arketyperna och därefter skifta till dem med samma karaktär. Man måste dock levla upp dem separat.

Som om det inte vore nog kan man även låsa upp möjligheten att ha två arketyper på samma gång för att skapa en "klass" med förmågor och dylikt från båda arketyperna.

Ni kan läsa mer om arketyperna och hur de fungerar här. Remnant 2 släpps till pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S någon gång i år.