Lords of the Fallen är uppföljaren till Lords of the Fallen (jepp) och har haft en rätt stökig resa. Efter att ha hoppat från utvecklare till utvecklare landade det till slut hos Hexworks, som för några timmar sedan höll hov och gav oss en teknisk uppvisning av spelet.

Det utvecklas i Unreal Engine 5, vilket bland annat innebär att de kunnat dra nytta av motorns system för karaktärsskapande, som de har kombinerat med egna skanningar av riktiga personer. Man kan skräddarsy sin karaktärs kroppsform, och all utrustning i spelet anpassas sömlöst efter vad man väljer.

Vidare använder sig spelet av Unreal Engines fysikmotor Chaos för att få bland annat kedjor och tyg att röra sig verklighetstroget, medan Lumen tillhandahåller global illumination för realistisk ljussättning. Spelet består dessutom av två versioner av spelvärlden, som vi verkar kunna skifta mellan på kommando.