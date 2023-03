Saints Row-rebooten blev varken vad spelarna eller Embracer hade tänkt sig och hoppats på, och led av en rad olika problem när det släpptes i augusti. Embracer-bossen Lars Wingefors beskrev mottagandet som "polariserande" och beklagade att många fans inte var nöjda, men trodde samtidigt att spelet i slutänden skulle gå med vinst.

Spelet har i efterhand putsats till en hel del, och nu vet vi även hur planen ser ut för resten av 2023. På den officiella webbplatsen har de lagt upp färdkarten för året, som bland annat inkluderar DLC-expansionerna The Heist and The Hazardous, Doc Ketchum's Murder Circus och "Expansion 3" i maj, juli och augusti. Dessa ska inkludera nya uppdrag, vapen, fordon och annat.

Det vankas även gratis uppdateringar, och i maj får vi bland annat ett helt nytt distrikt att utforska och dessutom en renovering av spelets stridssystem.