Efter de låga betygen för Redfall är "besvikelse" ett återkommande ord när Phil Spencer är med och snackar om spelet i Kinda Funny Games videosamtal. Xbox-chefen säger att han förstår köparnas besvikelse och att han själv känner likadant.

Ett av problemen som berörs är att spelet bara körs i 30 bilder per sekund på båxa Xbox-konsolerna – alltså även på den kraftfullare Xbox Series X. 60 fps-stöd ska patchas in senare, men Spencer sticker inte under stol med att det borde funnits där vid release.

Spencer säger att han inte vill peta i utvecklares kreativa ambitioner. Däremot ser han det som sin uppgift att säkra kvalitén och slutförandet. I den drygt 40 minuter långa sändningen (se hela ovan, eller kraftigt nerkortad nedan) sägar han också att an tar fullt ansvar för att spel för 70 dollar måste vara "great" när de släpps. Vilket väl de flesta kan vara överens om att Redfall inte var.