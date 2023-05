Att Nintendo hade ett av sina (största?) släppt till Switch den här fredagen i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har nog inte undkommit någon, inte heller Nintendos största konkurrenter. Microsoft och Sony hyllar och gratulerar nämligen Nintendo till Zelda-släppet via twitter.

Efter allt tjafs runt Microsoft och Sony angående Activision/Blizzard-affären kan det vara skönt och se att det inte alltid behöver vara taggarna utåt mot konkurrenterna.