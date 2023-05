"Journey 2!" utbrast internet i kör när Sword of the Sea visades upp under Playstation-showen. Men nej, det var alltså ingen uppföljare. "Visionären" bakom Abzû, The Pathless och, japp, Journey har dock ett estetiskt finger med i spelet. Kanske en tematisk uppföljare? Sand, sand och skateboards i sanden var melodin. En visuellt slående sådan, men ett releasedatum fick vi inte.