Låt oss tala klarspråk: The Lord of the Rings: Gollum har sett ut som skit under utvecklingens gång. I dag släpps spelet, och recensionerna bekräftar det som vi alla trott: det är inte ett bra spel.

FZ kommer inte recensera spelet, eftersom vi trots löften från utvecklaren ännu inte fått recensionskod. Så istället sneglar vi på vad andra tycker... och det är ingen vacker läsning. Det två högsta betygen så här långt är 6,5 av 10, men eventuell glädje av "så höga betyg" grumlas av flera tvår och treor av tio möjliga. Sågningar, alltså.

Kritiker lyfter många problem med spelet, men ett gigantiskt är mängden buggar och stabiliteten. Gamespots recensent skriver att spelet kraschade 120 gånger under 11 timmars speltid. Stackarn råkade också ut för spelförstörande buggar och en pajad save-fil så att han fick börja om. Betyg: 2 av 10, "Terrible".

På samlingssiten Opencritic rekommenderas Gollum för närvarande bara av 6 procent av de som recenserat, och omräknat sittbetyg till 100-skalan från toppkritiker är 36 av 100. Översätts till "INTE bra". Hos Metacritic snittar spelet mellan 37 och 43 av 100 beroende på plattform. Jämför det med att bara två spel snittade under 40 på Metacritic under hela förra året och du förstår hur illa det är ställt.