Embracer Group har släppt 80 miljoner nya aktier genom en riktad nyemssision. De nya B-aktierna släpptes för 25 kronor styck och drar in 2 miljarder kronor till företaget, står att läsa i ett pressmeddelande.

Emissionen genomförs trots att företagets vd Lars Wingefors för bara två veckor sedan sa att man inte planerade "några aktierelaterade åtgärder", skriver Affärsvärlden. Men man har nu förbundit sig att (med vissa undantag) inte släppa några nya aktier de kommande 90 dagarna, och Wingefors ska inte sälja några aktier under 180 dagar.

Aktiekursen föll med 10 procent när börsen öppnade i morse. Vid 14-tiden hade den backat 12 procent. Under 2023 har aktien fallit med nära 50 procent, och på ett år bortåt 70 procent.

Wingefors säger att pengarna från nyemissionen ska användas för att stärka företagets finansiella ställning. Han säger även att efterfrågan varit stor.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning, förbättra finansieringskostnaderna och den operativa flexibiliteten utöver de åtgärder som kommunicerats.

Embracer-aktien rasade i mitten av maj efter att företaget tappat en planerad affär värd 2 miljarder dollar, omkring 21 miljarder kronor. Några veckor senare presenterade man ett städprogram som innehöll nedlagda spelprojekt, stängda studior och personalminskningar.

Embracer har huvudkontor i Karlstad. Företaget har gått fram som en dammsugare över spelvärlden de senaste åren och köpt mängder av studior. Man har mellan 15 000 och 17 000 anställda, och 131 interna utvecklingsstudior. Man äger rättigheterna till serier som The Lord of the Rings, Tomb Raider, Metro, Borderlands och Dead Island.

(Bilden: Lars Wingefors. Foto: Embracer)