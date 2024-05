Nordiska mästerskapen i spel fortsätter, och denna tredje dag möts de onda, de goda, de äventyrliga, de framgångsrika och de skuttiga.

Det är FZ som utser vinnarna, och reglerna kvarstår: en deltagare per land och tävling. Ett spel får bara tävla i en genre (inte i både rollspel och mmorpg, t.ex.), men kan delta i flera kategorier (grafik, ljud…). Länkar till tidigare tävlingsdagar har du undertill, och medaljligan hittar du längst ner i artikeln. Tävlingen avgörs i fem delar, med final på fredag. Då vet vi om Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island är Nordens bästa spelmakarnation.

BÄSTA PLATTFORMSSPELET Spring och hoppa. Det blir inte mycket mer klassiskt än så. Steamworld Dig 2 Tower defense, stadsbyggare, turordningsstrategi, kortspel. Steamworld-spelen har gjort det mesta, men allra mest bländade är det i det här metroidvania-kalaset som gräver guld och hittar diamanter. Det lodräta äventyret bankar, borrar och gräver, och gör att man blir glad. Limbo Med två spel har Playdead redan gjort större avtryck än många studior som släppt tjugotvå spel. Det börjar här, i Limbo, och ett lika smart som smäckert pusseläventyr i ett skymningsland. Allt är otäckt, allt är dödligt, allt är ändå alldeles underbart. Cyber Shadow 2021 gav Aarne Hunziker oss Cyber Shadow, en bländande uppdatering av det klassiska Ninja Gaiden-receptet. Vi väntar otåligt på Aarnes andra spel. Skälet är det första. Owlboy Det tog nio år att utveckla Owlboy och ungefär lika många timmar att flaxa igenom det. Vi kommer minnas det för alltid. För att det skitroligt och underskönt på en och samma gång. 🥇 Guld: Limbo – för mästerlig melankoli 🥈 Silver: Steamworld Dig 2 – för att det gräver guld (och lyckas) 🥉 Brons: Owlboy – för att det bokstavligen och bildligt lyfter

BÄSTA HJÄLTEN

Hedersknyfflar (ibland), hjältar (på sätt vis) och protagonister.

Riddick (Chronicles of Riddick)

I en tid när få tog licensspel (licensskräp?) på allvar klev Machinegames in. I bräschen för The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay gick Vin Diesel, som bär spelet med pondus.

Agent 47 (Hitman)

Kalkylerande och iskall yrkesmördare. Stoisk, uttryckslös. Kylan hos en nordanvind och en blanka dansk skalle som utstrålar tidlöshet. Agent 47 är en ikon igår, idag och för alltid.

Max Payne (Max Payne)

På många sätt är han en amerikansk filmactionhjälte, men i kärnan är Max Payne en kärv spel-"hjälte" från Finland. Ursprungslooken oblygt lånad från Sam "Sami Järvi" Lake skadar inte. Tvärtom. All trauma, skuld och sorg gör Max Payne relaterbar. Allt annat gör honom legendarisk.

April Ryan (Den längsta resan)

Det är en klyscha att den längsta resan görs i vårt inre, men i spelet med samma namn är det sant – och då handlar ändå Den längsta resan om färden från en värld till en annan. April Ryan börjar som konststudent och växer till att bli en hjältinna, men alltjämt komplex och mänsklig.

🥇 Guld: Max Payne – för maxad komplexitet

🥈 Silver: Agent 47 – för 47 olika sätt att döda och bli odödlig på

🥉 Brons: April Ryan – för hennes längsta resa

BÄSTA ÄVENTYRET Spel med svårigheter att ta sig från plats till plats. Brothers: A Tale of Two Sons Redan i debuten visade Josef Fares att co-op är hans grej. Visserligen bara för en spelare här, men det kompenseras med dramatik stor som himlavalvet. Gerda: A Flame in the Winter Att bo granne med ondskan (nazi-Tyskland) tvingar dig att fatta omöjliga beslut. Följer du dina ideal, även om det innebär att grannar och vänner dör? Ett lågmält danskt äventyr fullt av gråzoner och konsekvenser. Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas "Gammel-Zelda borde funka bra på mobil" tänkte Finland och fixade ett actionäventyr med pussel, problemlösning och utforskande troget den gamla SNES- och Gamecube-tiden. En länk till förr, kan man se det som. Den längsta resan Funcom-äventyret kastar April Ryan mellan vetenskap och magi, realism och fantasi, i ett försök att rädda världen och hitta sig själv. Ett spel som tog äventyrandet närmare vår tid. 🥇 Guld: Den längsta resan – för att April Ryan förnyar genren 🥈 Silver: Brothers: A Tale of Two Sons – för alla tårar 🥉 Brons: Gerda: A Flame in the Winter – för alla gråskalor

BÄSTA ANTAGONISTEN

Bad guys vi hatar och/eller älskar att hata.

Frau Engel (Wolfenstein)

Machinegames fick en del gratis när de tog över anrika Wolfenstein. SS-Obergruppenführer Irene Engel är däremot helt deras egen produkt – och oj, vilken skapelse! Dödsängeln är skyldig till en rad vidriga brott och är samtidigt en mor som gjort sin naziplikt och avlat sex ariska barn.

The Constant (Hitman)

Arthur "The Constant" Edwards är ständig i den moderna Hitman-trilogin, och spelar rollen väl som en gåtfull antagonist djupt i skuggorna. Uppgörelsen heter passande nog "untouchable".

Grisarna (Angry Birds)

Gröna, runda grisar. Ibland kommer ondskan i en väldigt oväntad form.

Bogeyman (The Secret World)

Ökända Bogeyman i The Secret World-tappningen ligger inte längre och lurar under barnens sängar, utan härjar, manipulerar och suger ut känslor på ett kargt nöjesfält. Mycket "nöje".

Sansha Kuvakei (Eve Online)

Sansha Kuvakei ger sig inte förrän han krossat dig till stjärnstoft. Han är ledaren för gruppen Sansha's Nation. Namnet säger ett par saker. Ett: han är egenkär. Två: han är maktgalen.

🥇 Guld: Frau Engel – för i en grym regim är hon den grymmaste

🥈 Silver: Grisarna – för glädjen i att se dem rasa samman

🥉 Brons: The Constant – för att han bestod i en grym trilogi

STÖRSTA SUCCÉN Vinnaren tar allt! Minecraft 300 miljoner sålda exemplar. Det räcker så, men det finns andra vis att mäta Minecrafts framgångar. 2023 hade spelet 140 miljoner aktiva spelare i månaden. Stort? Nej, störst! Hitman-serien De hittills tjugofyra åren i spelarens tjänst har resulterat i många miljoner sålda spel, men vi ska inte heller glömma att Hitman lurade döden. Men Square Enix-dumpningen blev istället en nytändning. Den nya trilogin är en ny vår och snart firar serien ett kvarts sekel. Angry Birds Angry Birds har laddats ner fem miljarder gånger. Fem! Miljarder! Och det är ändå siffror som är ett par år gamla. I kölvattnet har oräkneliga spinoffs, filmer, tv-serier och ett tivoli följt. Conan Exiles Bara ett par månader efter releasen 2018 hade Conan Exiles sålt i 1,4 miljoner. Redan då var det Funcoms största succé, och survival-titeln spelas alltjämt av tusentals varje vecka. Eve Online Eve Online har stått emot tidens tand. Det som var en pionjär har hållit i. I en spelvärld som närmast är besatt av att hålla handen vågar det isländska sci-fi-fenomenet vara komplext. Det ger oss oförglömliga stjärnslag mellan tusentals spelare. Minns B-R5RB:s blodbad! 🥇 Guld: Minecraft – för att det är världens mest sålda spel 🥈 Silver: Angry Birds – för miljarder nedladdningar 🥉 Brons: Eve Online – för en pionjär som består

Guld 🥇 Silver 🥈 Brons 🥉 1 Sverige 6 6 2 2 Finland 5 3 2 3 Danmark 2 2 6 4 Norge 1 3 4 5 Island 1 1 1

Medaljligan bygger på antalet vunna guldmedaljer. Är guldskörden mellan två länder lika stor räknas silvren, därefter brons. Är medaljfördelningen oavgjord blir placeringen densamma.