För ett tag sedan stod det klart att Embracer missade en jätteaffär på 21 miljarder kronor, vilket fick aktien att störtdyka. Det spekulerades i att affären kunde handla om The Lord of the Rings.

Hur eller hur: på en månad har aktien dykt med närmare 50 procent. Nu skriver Embracer-vd:n Lars Wingefors i ett öppet brev att de planerar en "omstrukturering" av företaget. För att göra företaget "mer kostnadseffektivt, starkare, mer fokuserat" behöver man fatta obekväma beslut.

Man kommer därmed säga upp anställda och stänga studior. I dagsläget finns 17 000 anställda på Embracer och dess dotterbolag. Wingefors vet inte exakt hur många de kommer släppa, men den siffran kommer vara lägre i slutet av året. Och det är tunga beslut som vd:n inte tar lätt på.

Det gör ont att se teammedlemmar lämna oss. [...] Jag ber alla våra ledare att agera med omtanke, respekt och integritet. Genom varje fas och så långt det är möjligt ska vi jobba för att säkerställa att de drabbade får informationen först.

Studior kommer stänga ner och spel under utveckling ska skrotas. Vi vet ännu inte vilka.