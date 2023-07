Det verkar onekligen som om Microsofts uppköp av Activision Blizzard går igenom. Inget är officiellt, men det vi vet i nuläget är att affären under helgen blev godkänd i USA. Dock inte utan problematik då FTC överklagat det första domstolsbeslutet men fick några timmar senare avslag på överklagan.

Ett nytt tecken på att affären faktiskt kommer gå igenom är att Microsoft mu skrivet ett avtal med Sony om Call of Duty. En av de stora grejorna i hela debaclet har varit huruvida Microsoft kommer göra Call of Duty exklusivt för Xbox om uppköpte går igenom. Nu har de båda jättarna i alla all skrivit ett avtal om att den populära serien kommer fortsätta släppas på Playstation.

Det är oklart om hur detta avtal är skrivet och vi väntar fortfarande på officiella uppgifter från Microsoft angående uppköpet av Activision Blizzard.